Kandern 112 Blutkonserven

Kandern-Wollbach. Die Grippe- und Erkältungswelle, aber auch die Buurefasnacht haben bei den Spenderzahlen beim Blutspendetermin in Wollbach zugeschlagen – 20 Prozent weniger Blutspender als sonst im Durchschnitt schauten in der Kandertalhalle vorbei, berichtete Bereitschaftsleiter Martin Winkler.

In Zahlen waren es diesmal nur 128 Spender, davon mussten 16 zurückgestellt werden, konnten also erst mal nicht spenden. Sieben Erstspender waren unter den Teilnehmern. Am Ende konnten 112 Blutkonserven dem Blutspendedienst zur Verfügung gestellt werden.

Immerhin – es gibt auch sehr treue Spender – darunter zwei, die zum 100. Mal dabei waren. Einer von ihnen kommt aus den Reihen des DRK Wollbach.

Und: Wer Blutspender ist, sieht sich der Allgemeinheit nicht nur bei Terminen in seinem Heimatort verpflichtet. Ein Spender, der auf den Termin in Wollbach aufmerksam geworden war, kam sogar aus Frankfurt – er war gerade beruflich in der Gegend. Ein anderer kam aus Eichstetten.

22 Helfer hatte der Ortsverein im Einsatz. Wie immer gab es ein Kuchenbuffet, Flammkuchen und auch vegetarische Angebote, wie es sich viele Spender wünschen.