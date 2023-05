Kandern 12 000 Euro für den Stadtwald

Spende für den Waldumbau

Ein Setzling koste einen Euro, dazu komme die Wuchshülle für 2,50 Euro wegen Rehverbiss und der Robienienstab für einen Euro, um den Verbissschutz fest im Boden zu verankern, sagt Revierförster von Schröder bei der Autofahrt. Als die Gruppe vor der 0,5 Hektar großen Fläche steht, sehen sie 900 rund zwei- bis dreijährige Eichen-, Speierling- und Elsbeere-Setzlinge. An dieser Stelle standen vorher Fichten. Diese Baumart ist vom Klimawendel extrem betroffen. Die Fichten mussten wegen Schädlingsbefall entfernt werden, sagt der Forstamtsleiter Bernhard Schirmer. 12 000 Euro hat die Volksbank für die Anpflanzung zur Verfügung gestellt. In Richtung Holzen und Scheideck wurden so an zwei weiteren Flächen 700 Eichen, Speierlinge, Elsbeeren und 400 Douglasien gesetzt.

Stadtwald ist Musterbetrieb

Der Kanderner Stadtwald sei ein sehr schöner Wald. Er gelte als einer der europäischen Musterbetriebe in Fragen der Nachhaltigkeit. Es gebe, so der Leiter des Forstamts, einen guten Einklang der drei Säulen Ökologie, Erholung und Wirtschaftlichkeit.