Kandern: 12 746 Kilometer ohne Pannen

30 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit

Die Lok 20, die im Frühling 2025 dann das Ur-Chanderli ersetzt, galt mit ihrer moderneren Bedienung schon früher als eher „zickig“ und ist das, was man bei Kfz-Modellen als „letztes Baujahr“ bezeichnen würde. 1928 wurde sie von der Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe fertig gestellt – in dem Jahr, in dem der Dampflokomotivbau in Baden endete. Nur vier Exemplare wurden von dieser als sparsam und leistungsfähig Dampflok, die für den Betrieb von Nebenstrecken konzipiert worden war, gebaut. Die Lok 20, die seit 2019 zur Kandertalbahn gehört, und die nun vier Jahre in der Revision war, ist die einzige, die noch existiert und fährt. Während die T3 nur 30 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit fährt, schafft die Lok 20 schon zehn Kilometer mehr.