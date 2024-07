Ein 16-jähriger Jugendlicher ist bei einem Unfall zwischen Kandern und Sitzenkirch so schwer verletzt worden, dass er mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Junge war am Donnerstag, 4. Juli, gegen 12.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der L 132 in einer Kurve auf der regennassen Straße gestürzt, heißt es von der Polizei. Mitsamt dem 125er-Motorrad rutschte er in eine Leitplanke und blieb liegen. Er zog sich dabei sehr schwere Verletzungen zu, heißt es in der Meldung. Die Polizei teilt nicht mit, ob Lebensgefahr bestand. Das Motorrad wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei 4000 Euro, an der Leitplanke wurde ein Schaden von 2500 Euro protokolliert. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz, heißt es.