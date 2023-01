Kandern 179 Einsätze im vergangenen Jahr

Die Zahl von Technischen Hilfeleistungen zeigt ein breites Einsatzspektrum. Hier war die Feuerwehr auch bei Einsätzen bei Gasausströmung beziehungsweise Gasgeruch gefordert. Ganze 13-mal galt es, den Austritt von Kraftstoffen und Ölen auf Straßen und Gewässern einzugrenzen. Die Zahl von 16 Einsätzen mit dem Einsatzstichwort „Baum auf Straße“ – zumeist nach Stürmen – war ebenfalls hoch. Tierrettungen galt es neunmal zu leisten. Menschenrettungen wie Tragehilfen, Einsätze mit der Drehleiter oder Nottüröffnungen waren 13-mal durchzuführen.

Die Einsätze durch Brandmeldeanlagen waren mit fünf Auslösungen gering. Dazu gab es noch Täuschungsalarme durch vermuteten Gasgeruch oder Heimrauchmelder. Einen böswilligen Fehlalarm gab es im Berichtsjahr überhaupt nicht, heißt es von Seiten der Feuerwehr.

50 Personen gerettet

Die 18-Köpfige Ersthelfergruppe war 47-mal für die Mitbürger unterwegs. Dazu kommen noch neun Sanitätsdienste. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 50 Personen durch Feuerwehrkräfte erstversorgt oder gerettet. Ein Spendenaufruf für die Ausstattung der Gruppe wurde vor kurzem gestartet. Hier zeigte sich eine sehr große Unterstützung in der Bevölkerung, heißt es.

Ein Lob konnte das Kommando der Feuerwehr mit Günter Lenke, Matthias Meisinger und Dietmar Wieber ihren Einsatzkräften aussprechen. Bei allen Alarmierungen konnten die Aus- beziehungsweise Eintreffzeiten vollumfänglich eingehalten werden. Das sei gerade für eine Feuerwehr mit rein ehrenamtlich tätigen Einsatzkräften ein toller Wert. Auch war es immer möglich an Werktagen mit genügend Personal auszurücken. Hier wird es in Zukunft noch wichtiger sein, Arbeitsplätze der städtischen Einrichtungen durch Feuerwehrmitglieder zu besetzten, ist der Mitteilung zu entnehmen. Dabei war die Zahl von 68 Alarmmeldungen in der Arbeitszeit besonders hoch.

Erfreut war die Feuerwehr, dass es zu keiner Verletzung eines Feuerwehrangehörigen bei einem Einsatz gekommen ist. Alle Alarmfahrten mit den Feuerwehrfahrzeugen blieben ebenfalls unfallfrei.

Dabei war die Freiwillige Feuerwehr bei 323 Alarmfahrten unterwegs. Die Fahrzeuge der Stadtabteilung waren hier besonders gefordert. Der Einsatzleitwagen war 103-mal unterwegs, die beiden Hilfeleistungslöschfahrzeuge hatten 82 Fahrten vorzuweisen. Die Drehleiter wurde 48-mal eingesetzt. Insgesamt wurden 1780 Einsatzstunden von den Mitgliedern der Einsatzabteilungen geleistet.

Die Zahl der Einsatzkräfte liegt bei 180 Aktiven. Die Stadtabteilung hat mit 54 Mitgliedern (davon zehn Doppelmitglieder) eine gute personelle Ausstattung, heißt es. Die Wollbacher können 41 Mitglieder verzeichnen. Holzen kann mit 28 Mitgliedern aufwarten und Tannenkirch hat 21 Einsatzkräfte. Riedlingen kann 17 Kameraden einsetzen und Sitzenkirch hat 15 Aktive Mitglieder. In Feuerbach sind 14 Kameraden dabei. In den sieben Abteilungen sind zurzeit zehn Frauen in den Einsatzabteilungen tätig.

Die Jugendfeuerwehr in den Jugendgruppen Kandern und Wollbach besteht aus 39 Mitgliedern. Hier konnten acht neue Jugendliche für den Dienst in der Feuerwehr gewonnen werden. Die Altersabteilung ist mit 89 Kameraden vertreten.

Kostenlos ins Freibad

Besonders erfreut war die Feuerwehr vom Entscheid des Gemeinderats, für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung den Eintritt in das Kanderner Freibad kostenlos anzubieten, heißt es in der Mitteilung. Weitere Informationen, auch für Neueinsteiger in die Feuerwehr, sind unter www.feuerwehr-kandern.de zu finden.