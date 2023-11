Kandern: 2024 plant Stadt mit 1,3 Millionen Euro

Davon entfallen 625 000 Euro auf das evangelische Kinderhaus in Tannenkirch, 158 000 Euro an den evangelischen Kindergarten in Holzen. Der Waldorfkindergarten in Feuerbach bekommt 142 000 Euro, die beiden Naturkindergärten in Tannenkirch und Sitzenkirch jeweils 143 000 Euro.

„Wir haben im Rahmen der vorgegebenen Förderstruktur die vorhandenen Spielräume genutzt, um mit den Trägern jeweils ein möglichst angepasstes Ergebnis zu erzielen“, sagte Thomas Weber von der Stadt Kandern zur Abrechnung der Betriebskosten für das Jahr 2022. „Es haben sich bei den drei aktuellen Trägern keine wesentlichen Änderungen ergeben“, erläuterte er.