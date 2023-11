Kandern: 23 000 bis 24 000 Fahrgäste erwartet

Erfolgreiches Marketing betrieb der Förderverein mit einem Auftritt in der Landesschau Mobil in Baden-Württemberg, der allein eine Social-Media-Reichweite von 4000 Likes erzielte. Die Triebwagen wurden in Rot neu gestrichen und tragen nun die Farben, wie sie zwischen 1950 und 1970 auf der Strecke unterwegs gewesen sind.