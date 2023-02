Kandern 371 Kilometer im Jahr gewandert

Das Sommerfest am Forsthausgarten findet mangels Helfern nicht mehr statt. Dafür gehört zu den Aktivitäten des SWV mittlerweile der Grillwurstverkauf beim Hornbach in Binzen. Auch am Jubiläumsfest der Chürbse Clique Wittlingen beteiligte sich der Verein und Kassenwart Klaus Geitlinger verkündete nach den Defiziten der Corona-Jahre erstmals wieder ein Plus in der gut gefüllten Vereinskasse.