Die Polizei hat dank eines Zeugenhinweises einen 41-jährigen mutmaßlichen Betrüger vorläufig festgenommen. Der Mann klingelte am Donnerstagnachmittag an einer Wohnanlage „an der Kander“ bei einer 87-jährigen Bewohnerin und erzählte ihr die Geschichte, dass sie Schulden habe und diese nun bei ihm bezahlen müsse. Notfalls würde der mutmaßliche Betrüger die Seniorin auch zur Bank begleiten. Die Seniorin suchte zuhause einen kleineren Bargeldbetrag zusammen, konnte diesen dem mutmaßlichen Betrüger aber nicht mehr übergeben, da er sich plötzlich von der Örtlichkeit entfernte. Die Tochter verständigte die Polizei, die sich der Sache annahm und die Augen offen hielt. Der Mann war inzwischen in der Zielstraße bei einer 86-Jährigen mit der gleichen Masche tätig. Die Polizei konnte den Mann wenig später festnehmen. Er leistete Widerstand und warf mit Gegenständen nach den Polizisten. Er wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt.