Kandern: 64 Angebote für Kanderner Kinder in den Ferien

64 einzelne Termine mit Vereinen und Firmen aus der Töpferstadt sind enthalten, dazu gab es bereits zahlreiche Anfragen nach ersten Plätzen. Das Interesse beschränkt sich dabei nicht allein auf Kandern und die Ortsteile, sondern auch auf umliegende Gemeinden. Bereits am 20. Juli ist die erste Aktivität, denn die DLRG lädt zu Spiel und Spaß ins Freibad ein.

Den Kinderwünschen sind fast keine Grenzen gesetzt, denn neben tierischen Verlockungen beim Ausreiten, gibt es einen Aktionstag bei der Feuerwehr, beim Imkerverein, ein Fahrradparcours mit der Verkehrspolizei, Werken mit Seife, eine Tischtennis-Olympiade, die Kunst der wirbelnden Stöcke, Kanu- und Kajaktouren auf dem Altrhein, Klettern am Felsen in Oberried, Kinderfilme im Kino, ein Spielefest des Netzwerks Integration, Zirkusangebote beim Zirkus Lamberti oder „Feel the rhythm“ beim Musikverein Tannenkirch. Ganz neu im Programm sind Kochworkshops mit dem Café Gugelhupf, Zinngießen mit der August-Macke-Schule, das Entdecken von essbaren Wildpflanzen, Karate-Selbstverteidigung, Schnuppertraining Budokarate und ein Figurentheater und Schauspiel im Kino Kandern. Bei einer Verlosung gibt es Gutscheine des Werberings, Tickets für die Kandertalbahn und Karten für das Freibad sowie das Mitmachkonzert im „Theater in Hof“ in Riedlingen zu gewinnen.