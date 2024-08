Kandern: 65 Jahre Leidenschaft für die Berge

Nicht von ungefähr eilt ihm der Ruf eines erfahrenen, verantwortungsvollen Bergwandereres und Wanderführers voraus, dem die Teilnehmer bei seinen bestens vorbereiteten Touren volles Vertrauen entgegenbringen.

Wie schrieben ihm die Teilnehmer der Dolomiten-Wanderwoche treffend zum Abschied auf die Karte: „Lieber Heinz, über Stock und Stein, bei Regen und bei Sonnenschein, folgten wir Dir kilometerweit. Du hast überlegt und studiert, berechnet und organisiert viele Jahre lang für uns. Dabei war und ist ein sonniges Gemüt Dein großer Trumpf.“

Ausgezeichneter Kenner der Bergwelt der Alpen

Heinz Oßwald, der mit Trittsicherheit, Umsicht und einem guten Orientierungsvermögen im Laufe der mehr als sechs Jahrzehnte zahlreiche alpine Herausforderungen ohne Unfall meisterte, ist ein ausgezeichneter Kenner der Berge. Und bei all seinen (Hoch)Touren faszinierten ihn die atemberaubende Bergkulisse, das Freiheitsgefühl, auf einem Gipfel zu stehen, zuweilen auch der Nervenkitzel und die mit einer Besteigung verbundenen unvergesslichen Naturerlebnisse. Seine erste große Gipfelbesteigung am Seil war in den 1960er Jahre der 3238 Meter hohe Titlis. Und sein letzter 4000er war das Allalinhorn.