Kandern 74-jährige Frau tödlich verletzt

Kandern-Tannenkirch. Jede Hilfe kam für eine 74-jährige Frau aus Kandern zu spät, die am Freitag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 6318 zwischen Hertingen und Tannenkirch verunglückt ist.

Nach Angaben der Polizei kam die Frau mit ihrem Ford KA aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem VW Golf, der von einer 46-jährigen Frau gesteuert wurde. Die Unfallverursacherin verstarb noch an der Unfallstelle; die entgegenkommende Autofahrerin musste zwar in einem Krankehaus untersucht und behandelt werden, ist aber laut Polizei nicht schwerer verletzt. Die beiden Frauen waren jeweils allein in ihrem Fahrzeug unterwegs.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Die Straße war während der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.