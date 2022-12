Kandern 80 bis 90 Kinder auf der Warteliste

Dennoch habe die Kita nicht genügend Personal für die zweite Krippengruppe und eine weitere Gruppe im Altbau. Für jede dieser Gruppen fehlen zwei Erzieher, vier insgesamt, erklärte Penner auf Nachfrage von Heike Neudecker, Mitglied im Verwaltungsausschuss. Nicht alle Auszubildendenstellen konnten besetzt werden.

Gleichzeitig gebe es einen großen Krankenstand, berichtete Kroll. Teilweise fehlten sechs bis sieben Erzieher. Die Erzieher müssten somit zwischen den zwei Gebäuden geschoben werden. Sie würden alles versuchen, den Notbetrieb zu vermeiden.

Durch eine Reduzierung der Gruppengrößen konnten diese harmonischer und stressfreier für die Kinder und Erzieher gestaltet werden. Damit werde auch in den Ausschreibungen geworben. Zudem werde ein Imagefilm im Januar fertig gestellt, mit dem die Kita auch in Abschlussklassen für sich werben möchte.

Kroll berichtete auch von den Aktivitäten der Kita. So gab es ein Bilderbuchkino sowie eine Bilderbuchausstellung und Singveranstaltungen. Auch der Nikolaus war gestern zu Besuch.

In der Kita „Schatzkischte“ ist das Erzieherteam laut Joachimi gut in das neue Kindergartenjahr gestartet. Sie haben hundert Prozent über dem Mindestpersonalschlüssel gelegen, wobei sich dies durch die Kündigung einer 60-Prozent-Stelle und eine Schwangerschaft auf zehn Prozent reduzierte. Notgruppen seien dennoch nicht erforderlich gewesen. Der pädagogische Alltag und die Angebote seien ähnlich wie in Kandern, berichtete sie.

Weiterhin lege man großen Wert auf die „Weiterentwicklung, damit Kinder es bei uns gut haben“, erklärte Joachimi. Dies treffe auf beide Kindertagesstätten zu. So wurden die Erzieher in beiden Gruppen einen Tag lang von einer Forschungsgruppe beobachtet und erhielten am Tag danach Rückmeldungen – die Kita Wollbach im März 2021 und die Kita Kandern im April 2021. Im Oktober gab es auch eine Fortbildung zum Thema „Nicht angebrachtes Verhalten“. Für 2023 ist wieder eine Fortbildung geplant, das Thema steht noch nicht fest.

Auf die Anfrage von Ausschussmitglied Neudecker, wie viele Kinder denn keinen Kitaplatz hätten, antwortete Thomas Weber, Sachbearbeiter für Kindergartenangelegenheiten, dass es in etwa 40 Kinder seien. Dies beziehe sich auf die städtischen Kindergärten, wobei er die genaue Zahl nicht im Kopf habe. Er gehe davon aus, dass sich dies auch ins nächste Jahr übertragen werde.

Auf telefonische Nachfrage unserer Zeitung zur Warteliste konkretisierte Weber diese auf 42 Plätze, wobei dies eine Momentaufnahme aus dem März sei. Mittlerweile liege man mit verspäteten Platzanmeldungen bei ungefähr 60 Kindern allein in Kandern. Beziehe man nun die anderen Ortsteile ein, liege man bei 80 bis 90 Kinder ohne Kitaplatz, schätzt Weber. In Wollbach seien alle Kinder untergebracht.

Tagesmütter sollen helfen

In der Sitzung fragte Neudecker weiter, was mit diesen Kindern passiere. Daraufhin erklärte Penner, dass die Stadt Tagesmütterplätze finanziell unterstütze und dass es einen Zusammenschluss von Eltern gebe, die eine Spielgruppe für ihre Kinder organisiere. Für das Frühjahr sei die Eröffnung der Naturkita in Tannenkirch geplant.

Zum Ende der Sitzung wies Martin Vollmer, Mitglied des Elternbeirats der Kita Kandern, noch darauf hin, dass auf dem Instagramkanal der Stadt Kandern nur die Stelle in der Kita Wollbach ausgeschrieben sei, nicht aber die vier zu besetzenden Stellen in Kandern. Penner zeigte sich davon überrascht, versicherte aber, dass dies korrigiert werde.

Um zu erfahren, wie viele Angestellte beziehungsweise Vollzeitequivalente es in den beiden Kitas gebe, hat unsere Zeitung nochmals bei Sachbearbeiter Weber angefragt, jedoch keine konkrete Antwort bekommen. Im Schnitt liege der Schlüssel bei zwei Erzieher pro Gruppe, wobei er bei Ganztagsgruppen und Krippen höher liege. Genauer wurde er auch nach mehrmaliger Nachfrage nicht. Die Stadt sei aber dabei, das Personal aufzustocken, um die beiden geschlossenen Gruppen wieder zu öffnen.

Auf der anderen Seite konnten nicht alle Plätze für Auszubildende besetzt werden. In Kandern gab es dabei drei Stellen zu besetzten, die alle noch frei seien, und in Wollbach zwei, von denen eine besetzt ist. Dabei seien Azubis auch wieder abgesprungen.