Kandern: A

Unfall am Maifeiertag; „Technische Hilfeleistungen“ aller Art machen am meisten Arbeit für die Wehr, darunter fallen auch 16 Gefahrguteinsätze mit gefährlichen Stoffen. Bei den „First Respondern“ blieb der Maiwagenunfall am 1. Mai besonders in Erinnerung. Bei diesem Massenanfall von Verletzten habe die Wehr den Rettungsdienst sehr stark unterstützt. Weiterhin hoch ist auch die Zahl der Fehlalarme – 36 Stück zählte die Kanderner Wehr 2024, das war fast in jeder Woche einer. Bei öffentlichen Veranstaltungen wie dem Budenfest sorgen die Brandschützer für die Sicherheit, hieß es.