Kandern Abstriche bei Investitionen

Von Investitionen im großen Stil in die Hoch- und Tiefbauunterhaltung müsse man vorerst absehen. Darunter fällt unter anderem der Fassadenanstrich des Feuerbacher Bürgerhauses, aber auch die umfassende Sanierung etwa der Hebelstraße, Feuerbachstraße oder der Belchenstraße. Der zusätzliche Betrag hierfür liege bei rund 300 000 Euro.

Auch bei hohen investiven Maßnahmen müssten Abstriche gemacht werden. Dies betreffe unter anderem die Neuanlage des Spielplatzes hinter dem Forsthaus oder die Modernisierung des historischen Rathauses in Tannenkirch. Hier schlägt der zusätzliche Betrag mit 190 000 Euro zu Buche. „Wir müssen die einzelnen Maßnahmen priorisieren“, erläuterte Penner. Der maßvolle Umgang sei gefordert.

Zu einiger Diskussion führte eine im Gemeinderat bereits mehrfach erwähnte Lärmbelastungsmessung in der Waldeckstraße. Anwohner hatten sich in der Vergangenheit über den Verkehrslärm beschwert. Fritz Höferlin stellte infrage, inwieweit ein solches Gutachten angesichts der prekären finanziellen Situation der Stadt aufgeschoben werden könne.

Sollte das Gutachten aber tatsächlich vom Plan gestrichen werden, kündigte Gabriele Weber die Stellung eines förmlichen Antrags im Gemeinderat an. Verhandelt wurde auch über die Beschaffung eines Car-Sharing Fahrzeugs, das weitestgehend von den Verwaltungsmitarbeitern, in den Abendstunden und am Wochenende allerdings auch von Privatpersonen genutzt werden könne.

Andrea Schammler empfand das bis dato vorliegende Konzept als zu wenig ausgereift.

Schulden werden wachsen

Rechne man alle Maßnahmen der Vorschlagsliste der Verwaltung zusammen, so liege man bei den investiven Einzelmaßnahmen netto bei rund 1,75 Millionen Euro. „Mit diesem Betrag müssen wir arbeiten“, erklärte Merkel. Fahrlässig sei es, mit der Mindestliquidität zu wirtschaften und zu planen. Diese muss 321 300 Euro betragen. Denn die liquiden Mittel von 1,9 Millionen Euro zum Jahresbeginn 2022 werden zum Jahresende drastisch sinken und der Schuldenstand sich zwangsläufig erhöhen.

Mit der Aufnahme eines Kredits von einer halben Million Euro soll die Handlungsfähigkeit abgesichert werden.

Das weitere Vorgehen

Nach der Beratung im Verwaltungsausschuss wird das Zahlenwerk mit den Änderungsvorschlägen in die Ortschaftsräte weitergereicht, um am 22. November mit allen neuen Vorschlägen den Gemeinderat zu beschäftigen.

Final beschlossen werden soll der Haushalt dann drei Wochen später in der letzten Gemeinderatssitzung vor den Weihnachtsferien.

Kandern (zs). Trotz der angespannten Finanzlage der Stadt Kandern will sich Bürgermeisterin Simone Penner für die Invenstition in Ausbildungsplätze für Erzieher stark machen. Das verdeutlichte sie bei der Sitzung des Verwaltungsausschusses, in der unter anderem über den Haushaltsplanentwurf für 2022 und diverse Änderungen beraten wurde.

„Der Bedarf an Fachpersonal für die Kinderbetreuung wächst und wir als Stadt sollten uns auf diesem Gebiet künftig besser aufstellen“, erklärte Penner. Im Haushalt bereits aufgenommen seien zwei Stellen für Anerkennungspraktikanten. Laut der Bürgermeisterin könne man aber in Kandern und den Teilortschaften drei weitere Plätze schaffen. „Mit den entsprechenden Einrichtungen stehen wir bereits in Kontakt und sondieren die Möglichkeiten.“

Bevorzugt wolle man eine praxisintegrierte Ausbildung anbieten, die eine Alternative zur staatlich anerkannten Erzieher-Ausbildung darstellt. Von den Ausschussmitgliedern wurde Penners Vorschlag positiv aufgenommen, Gabriele Weber, Andrea Schammler und Daniela Schmiederer sicherten Unterstützung zu.