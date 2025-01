Kandern: Abteilung Stadt zeigt sich engagiert und teamstark

stellte bei der Präsentation der Einsatzstatistik für das Jahr 2024 klar, dass die Anforderungen an die Feuerwehr gestiegen sind: Bei rund 150 Einsätzen pro Jahr war die Abteilung Stadt allein bei 147 Einsätzen gefordert. Er hob hervor, dass 55 dieser Einsätze während der Arbeitszeit und 92 in der Freizeit stattfanden. Diese Einsätze unterteilen sich in 105 Feuerwehreinsätze und 42 Ersthelfereinsätze, wobei 93 Verletzte versorgt wurden.