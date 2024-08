Kandern: Abwechslungsreiches Kinoprogramm

„King’s Land“ spielt im 18. Jahrhundert in Jütland

Es folgt das deutsch-italienische Liebesdrama „Der Junge, dem die Welt gehört“ am Samstag, 3. August, 20.15 Uhr, in dem Basilio durch die Begegnung mit der mysteriösen Klara sein Leben in ein Gedicht verwandelt. Das Historiendrama „King’s Land“ thematisiert die Herausforderungen der Kultivierung Jütlands im 18. Jahrhundert. Es wird am Samstag, 17. August, 20.15 Uhr, und Sonntag, 25. August, 18.30 Uhr, gezeigt. „Radical – Eine Klasse für sich“ – Donnerstag , 22. August, 20.15 Uhr, und Sonntag, 1. September, 18.30 Uhr – handelt von einem Lehrer in Mexiko, der unkonventionelle Methoden anwendet, um seine Schüler zu motivieren. Die Fortsetzung des Animationsfilms „Alles steht Kopf 2“ wird am Sonntag, 4., und Sonntag, 11. August, ab 15 Uhr gezeigt. Riley Andersen kommt in die Pubertät und ihre Gefühle müssen sich neu organisieren. Für die kleinen Zuschauer gibt es zudem „Wer bist du Mama Muh?“ am Sonntag, 18., und Sonntag, 25. August, 15 Uhr, „Elli: Ungeheuer geheim“ am Sonntag, 1. September, 15 Uhr, und „Kung Fu Panda 4“ am Mittwoch, 4. September, 15 Uhr, im Programm.

In „Der Zopf“ geht es um das Schicksal von Frauen

Der besondere Film „Madame Sidonie in Japan“ ist am Donnerstag, 8., 20.15 Uhr, und Sonntag, 18. August, 18.30 Uhr, zu sehen und zeigt die Reise einer Schriftstellerin, die in einer fremden Kultur sich selbst neu entdeckt. Am 18. August läuft der Film im französisch-japanischen Original mit deutschen Untertiteln. Am Sonntag, 4. August, 18.30 Uhr, wird außerdem das Drama „Der Zopf“ wiederholt. In diesem Film werden die Schicksale dreier Frauen aus Indien, Italien und Kanada miteinander verwoben. Ein Höhepunkt des Monats ist das Kinosommerfest Irland am Freitag, 9. August, mit irischer Musik von der Band Jetsam und einem irischen Überraschungsfilm. Der Abend beginnt bereits um 18.30 Uhr.