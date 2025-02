Kandern: Acht Klassikkonzerte für ein breites Publikum

Die Künstler schätzen die Atmosphäre in der Kirche, dazu die hervorragende Akustik – und die Möglichkeit, dass der Altar soweit verschiebbar ist, dass Platz für ein Orchester ist und sich auch kleinere Ensembles „ausbreiten“ können. Barbara Brachmann kümmert sich um die Organisation der Konzerte, Geisler um den fachlichen Teil. Der Fokus der Konzerte „liegt schon auf der Klassik, das schätzt auch unser Publikum“, so Brachmann. Denn mit dem „Chabah“ habe Kandern eine tolle Kneipe für Soul, Blues, Folk und Rock, mit dem Musikverein Wollbach zudem ein Spitzenensemble von sinfonischer Blas- bis hin zu Populärmusik, findet Brachmann. Trotzdem gibt es jedes Jahr in der Kirche auch ein etwas anderes Konzert – diesmal wird es im April mediterraner Ethno-Jazz der Formation „Mother“ sein. Dieses Konzert wird in Kooperation mit „Akustik in Agathen, Schopfheim, veranstaltet. Speziell in eine ganz andere Richtung geht ein Konzert mit alter Musik mit dem hochkarätigen Ensemble „musica poetica“ aus Freiburg, das im November stattfinden wird.