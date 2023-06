Kandern Afrikanischen Kindern in Not helfen

Sänger war in der Projektbegleitung für Katastrophenhilfe und Sozialstrukturarbeit tätig. Diese Projekte realisierte er großteils in einem Team von Freiburg aus, doch immer wieder führten sie ihn auch in verschiedenste Länder mehrerer Kontinente. Beispiele seiner Aufgaben: Als in Indonesien ein Tsunami ausgebrochen war oder es Überschwemmungen in Bangladesch und ein Erdbeben Pakistan gab, musste er in Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen und mit Partnern vor Ort Hilfen organisieren und koordinieren. Traumatisierungsprojekte in Afghanistan, Seniorenprogramme in Polen oder Drogenprävention in Ungarn und Inklusionsarbeit in Rumänien, Sozialprojekte in Indien und Lateinamerika oder Flüchtlingshilfe waren unter anderem weitere Schwerpunkte. „Wir konnten viel bewirken“, stellt Klaus Sänger fest.

Dabei gab es in den Ländern kontinuierlich Ergebniskontrollen. Denn Caritas will wissen, wie gezielt die Hilfsgelder eingesetzt werden.

Zehntausenden geholfen

Parallel zu seiner hauptberuflichen Tätigkeit bei Caritas international gründete Klaus Sänger 1995 auf ehrenamtlicher Basis zusammen mit weiteren Mitstreitern den Verein „Kinderrechte Afrika - Zukunft für Kinder in Not“ mit Sitz in Lahr. Seither engagiert er sich fast durchgängig im Vorstand des Vereins – heute noch ist er als stellvertretender Vorsitzender aktiv. Ziel des Vereins, der in zehn Ländern Afrikas mehr als 90 mehrjährige Projekte mit einem Gesamtvolumen von 35 Millionen Euro in Zusammenarbeit mit afrikanischen Partnerorganisationen realisiert hat, ist es, Kindern in Notsituationen zu helfen. Zehntausende Straßenkinder und Opfer von Gewalt und Ausbeutung und Kinderhandel haben von der Arbeit des Vereins profitiert. Dieser errichtete zwölf Kinderschutzzentren, in denen die Kinder vor allem Schutz, psychosoziale Betreuung, Rechtsbeistand, medizinische Versorgung und Grundbildung erhielten. Aktuell engagiert sich der Verein „Kinderrechte Afrika“, der mit Kommunen, Regierungen und Partnerorganisationen wie beispielsweise Caritas international zusammenarbeitet, bei Projekten in Kamerun, Mali, Benin, Ghana und Togo. Auch Kindersoldaten in Liberia wurden und werden betreut.

Missstände beheben

Die Gelder für die Hilfsaktionen und Projekte kommen vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der EU, Stiftungen und Spenden. Zudem werden Kommunen, Regierungen und Partnerorganisationen in Afrika bei der Wahrung der Grundrechte von Kindern und Jugendlichen unterstützt. Klaus Sänger kennt aus seinen Besuchen in afrikanischen Ländern nur zu gut die Missstände, die der Verein bekämpft und mit seinem Einsatz deutliche Verbesserungen für die Kinder erreichen konnte. Nur ein Beispiel für Missstände sind die unsäglichen Verhältnisse in Gefängnissen: Da sind Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren zusammen mit erwachsenen Schwerverbrechern auf engstem Raum eingesperrt. „Diese Gemeinschaftszellen gibt es jetzt dank unseres Einsatzes in Westafrika nicht mehr“, freut sich der 68-Jährige.

„Faszinierender Kontinent“

Afrika fasziniert Klaus Sänger seit seiner Entwicklungstätigkeit. Und noch immer pflegt er Kontakte in Botswana. „Es ist erstaunlich, wie überlebensfähig die Afrikaner sind“, stellt er fest. Denn den Kontinent sieht er als benachteiligt an, da dessen Rohstoffe von anderen Ländern ausgebeutet werden.

Der vielseitig interessierte und engagierte Holzener ist ein Teamworker. Das galt sowohl in seinem Beruf bei der Caritas international als auch heute noch bei seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten als stellvertretender Vorsitzender des Vereins Kinderrechte Afrika, in dem er sich um das Personal- und Finanzmanagement kümmert, sowie als Vorsitzender der Kanderner Sozialstation südliches Markgräflerland mit ihren 80 Mitarbeiterinnen, die rund 400 Personen in den Bereichen Pflege, Familienhilfe, Hospiz und häusliche Aktivierung betreuen. In drei Jahren will der rührige Mann den Vorsitz abgeben. Gleichwohl weiß er, dass es schwierig wird, einen Nachfolger zu finden. „Junge Leute wollen sich nicht mehr gern in Vereinsstrukturen einbinden lassen.“

Zusammengehörigkeit

Soziales Engagement begleitet den Holzener quasi ein Leben lang. Deshalb will Klaus Sänger langsam seine Ämter abbauen, um sich auch stärker seinen Hobbys widmen zu können. Waren das früher Tennis und Surfen, so liegt seit Längerem das Gewicht auf Wandern, Radfahren und Skifahren. Auch die Kultur und Museumsbesuche sowie Gartenarbeit rund ums Haus haben es ihm angetan.

Spaß macht ihm auch im Ruhestand das Singen im Kanderner Feuerwehrchörli wie auch die Kontaktpflege mit ehemaligen Entwicklungshelfern. Seit fast 40 Jahren trifft sich Klaus Sänger mit fünf ehemaligen Kollegen zweimal pro Jahr zu Wandertouren und zum Skifahren. Er schätzt es, dass gerade unter Entwicklungshelfern das Zusammengehörigkeitsgefühl sehr stark ausgeprägt ist.