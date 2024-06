Kandern: Algenproblem in Tannenkirch

In den Brunnen in Tannenkirch bilden sich derzeit besonders viele Algen – das Problem meldete ein Bürger in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Dabei sei es egal, um welchen Brunnen im Ort es sich handelt – Rathausbrunnen, Brunnen an der Uttnacher Straße oder an der Kreuzung Ettinger Straße/Im Winkel. An der Leitungsführung könne es nicht liegen, denn die Brunnen seien unterschiedlich angeschlossen.