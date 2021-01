Kandern Alle an einem Strang ziehen

Insgesamt befinden sich 37 Kindergartenkinder, 13 Krippenkinder und zirka 17 Schüler in den Notbetreuungen der städtischen Einrichtungen. Betreut werden sie in der Kindertageseinrichtung Kandern, dem Kindergarten „Schatzkischte“ in Wollbach sowie in der Verlässlichen Grundschule Kandern. Die Betreuung an genau den gleichen Tagen und Uhrzeiten wie ohne Lockdown sei möglich, so Seemann.