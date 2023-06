Kandern Bergfest erhält viel Lob

Viele fröhlich miteinander plauschende Festgäste hatten schon am früheren Samstagabend Platz genommen unter dem Festplatz-Dach oberhalb des Dorfes, um sich verköstigen zu lassen und den Klängen des Musikverein Degerfelden zu lauschen. Später am Abend und nach zwei Stunden flotter Blasmusik animierten die Tanzmusiker der „Valleytones“ zum Tanzvergnügen in lauer Tannenkircher Sommernacht.

Am Sonntag ging es früh weiter mit einem Gottesdienst mit Pfarrerin Séverine Bacigalupo unter Mitwirkung von Popchor und Kinderhaus. Dann ging es Schlag auf Schlag mit Blasmusik weiter, zuerst mit dem Musikverein aus Waldighoffen, dann dem Jugendorchester Tannenkirch-Efringen-Kirchen, dem Musikverein Istein und der Formation „Blechfieber“. Den Abschluss des Sonntagsprogramms bot wieder die Band „Valleytones“. Die Vorsitzende freute sich über das Lob, das sie von vielen Gästen, nicht nur aus dem Dorf und der Umgebung, fürs Bergfest erhielt. So sagte etwa der seit vielen Jahren in Tannenkirch lebende, gebürtige Lörracher Karlheinz Sterzel, das ihn als Stammgast in diesem Jahr besonders das hohe musikalische Niveau der auftretenden Blasmusik-Formationen begeistert habe. „Und der Rest ist hier oben sowieso Klasse. Essen, Trinken, der schöne, luftige Platz und die trotz Stress fröhlichen Helferinnen und Helfer“, sagte Sterzel.