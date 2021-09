Kandern Alles rund um den Werkstoff Ton

Zusätzliche Angebote rund um den Markt

Der Werbering Kandern, ein Zusammenschluss der Geschäftsleute vor Ort, beteiligt sich am zweiten Tag mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr am Marktgeschehen. Ab Weil am Rhein-Haltingen fährt am Sonntag zudem die historische Dampfbahn, das „Chanderli“, in die Töpferstadt (www.kandertalbahn.de).

Das Kanderner Heimat- und Keramikmuseum öffnet seine Türen für die Freunde der Töpferkunst an diesem Wochenende am Samstag von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr.

Eine zusätzliche Führung mit dem Schauspieler Wigand Neumann als August Macke startet am Samstag um 14 Uhr bei der Tourist-Information, Hauptstraße 18.

Noch herrscht Unsicherheit bezüglich der zum Markttermin geltenden Corona-Bestimmungen. Die Organisatorin vermutet, dass es ganz ähnlich ablaufen wird wie vergangenes Jahr, als nur 330 Personen zugelassen waren. Sturm-Kerstan war deshalb gar nicht traurig über das schlechte Wetter damals. „Nur am Sonntag gab es mal einen kleinen Stau beim Einlass“, erinnert sie sich. Und das Publikum erwies sich dafür als ausgesprochen interessiert und kauffreudig.

Besucher und Aussteller auf Entzug

„Vielleicht waren die Besucher ein wenig auf Entzug“, vermutet die Keramikkünstlerin. Dasselbe gilt auch für die Aussteller, die sich derzeit über jeden Markt freuen, der nicht abgesagt wird.

Sturm-Kerstan will sich am Wochenende Tipps und Anregungen für Kandern auf dem Markt in Hüfingen holen. Auch ein Gespräch mit Bürgermeisterin Simone Penner über die genauen Modalitäten ist bereits geplant. Schon vergangenes Jahr fühlte sich die Organisatorin von der Stadtverwaltung bestens unterstützt.

Der Keramikmarkt Kandern rund um den Blumenplatz hat am Samstag, 25. September, und Sonntag, 26. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.