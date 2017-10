00:41 Großbrand in Savannen-Naturpark in Brasilien

Brasilia (dpa) – In Brasilien sind mittlerweile mehr als 65 000 Hektar eines Naturschutzparks durch Brände zerstört worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung, berichtet die Nachrichtenagentur Agência Brasil. Der Park Chapada dos Veadeiros im Bundesstaat Goiás, 200 Kilometer nördlich von Brasília, brennt bereits seit dem 10. Oktober. Mehr als 400 Feuerwehrleute sind an den Löscharbeiten beteiligt. Die Savannenlandschaft des Parks war 2001 von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt worden.

00:10 Air Berlin stellt Flugbetrieb ein - Letzte Maschine gelandet

Berlin - Nach gut 38 Jahren hat Air Berlin ihren Flugbetrieb eingestellt. Die offiziell letzte Maschine der insolventen Fluggesellschaft landete um 23.45 Uhr aus München kommend auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Air Berlin war nach Lufthansa bisher die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft. Hochverschuldet musste sie Mitte August Insolvenz anmelden. Die Airline hatte sich gestern von ihren Kunden verabschiedet: "Air Berlin bedankt sich an diesem traurigen Tag bei allen Mitarbeitern, Partnern und Passagieren, die uns über die vielen Jahre ihr Herz und ihre Treue geschenkt haben."

00:04 Polizist bei Bombenanschlag in Bahrain getötet

Manama - Bei einem Anschlag auf einen Polizeibus in Bahrain ist ein Polizist getötet worden. Acht weitere wurden bei dem Attentat in der Nähe der Hauptstadt Manama verletzt, teilt das Innenministerium des Golfstaats mit. Das Ministerium spricht von einem Terrorakt. Bei dem Anschlag sei eine selbstgebaute Bombe verwendet und mit einer Fernbedienung gezündet worden. Die Gewalt in dem kleinen Königtum nimmt seit 2011 beständig zu. Bei Massenprotesten hatten Einwohner des mehrheitlich schiitisch bevölkerten Landes damals Reformen von der sunnitischen Herrscherfamilie gefordert.