Kandern Am Ende 2,8 Millionen mehr

Statt einer Million Euro Defizit, wie ursprünglich eingeplant, schloss der Ergebnishaushalt am Ende mit einem satten Plus in Höhe von knapp 1,8 Millionen Euro ab, so dass es insgesamt zu einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz in Höhe von 2,8 Millionen Euro kam. Somit konnten auch die Nettoabschreibungen in Höhe von 1,1 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

Letztlich ist das gute Ergebnis vor allem darauf zurückzuführen, dass nicht alle für 2019 eingeplanten Maßnahmen in diesem Haushaltsjahr umgesetzt werden konnten. Der Kämmerer spricht reell lediglich von einem um 623 000 Euro besseren Ergebnis als in der Planung.