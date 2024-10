Kandern: Am Nachmittag wird Ida Müller zur Archivarin

Dabei ist die Arbeit mit Papier der 35-Jährigen durchaus geläufig, denn ungefähr zehn Jahre war sie in einer Buchhandlung in Lörrach beschäftigt. Für die neue Tätigkeit als Archivarin hat sie die Archivschule in Marburg besucht und sich erste Anregungen bei ihrer Kollegin Petra Maier in Schliengen geholt. „Zum Glück lese ich gern“, scherzt Müller, denn sie muss natürlich die Inhalte anschauen, anschließend sortieren und für ihren künftigen Bestand erfassen.

„Innerhalb der Verwaltung in Kandern gibt es keine zentrale Registratur. Das heißt, die einzelnen Ämter legen ihre Akten nach dem landeseinheitlichen Aktenplan ab“, erklärt Müller. Die Unterlagen befinden sich in Hängeordnern und werden nach einem Stichwort mit einer Nummer in einem Karton verwahrt. Die Aufbewahrungsfristen sind gesetzlich definiert – meistens etwa 30 Jahre.