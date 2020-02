Kandern An Grenze des Machbaren gestoßen

An die 39 Veranstaltungen habe der Verein im vergangenen Jahr bewältigt und sei damit langsam an die Grenze des Machbaren gestoßen, erklärte Vorsitzender Fred Wehrle.

Um weiterhin derart aktiv sein zu können, werden dringend zusätzliche Tänzerinnen und Tänzer gebraucht, das Alter spiele dabei keine Rolle, meinte er. Alle von zehn bis 90 Jahren seien willkommen

Die wichtigsten Veranstaltungen erläuterte Schriftführer Thomas Hofer im Jahresrückblick, seien wie gewohnt der traditionelle „Chanderner Liechtgang“ und dann die Teilnahme am Festakt „850 Jahre Märkt“ gewesen, bei dem Wehrle einen viel beachteten Festvortrag hielt. Des Weiteren habe die Teilnahme am Hebelabend und am Hebelumzug in Hausen sowie am „Schatzkästlein“ in Lörrach den Trachtenträgern unvergessliche Momente beschert.

Zu Ausstellungen im Heimat- und Keramikmuseum Kandern, dem Bädermuseum Bad Bellingen und in der Dorfstube Ötlingen wurden ebenso Beiträge geleistet wie zu zahlreichen Festen im Dreiländereck sowie zur Regio-Messe in Lörrach.

Ausblick

Der Terminkalender für das aktuelle Jahr ist mit 26 festen Terminen bereits wieder gut gefüllt. Hervorzuheben sind der „Chanderner Liechtgang“ am 15. März und die Teilnahme an zwei Anlässen zu „125 Jahre Kandertalbahn“ am 30. April und am 2. Mai sowie das Kreistrachtenfest am 14. Juni in Weil am Rhein. Ein Tanzauftritt bei der 900-Jahr-Feier in Sitzenkirch steht am 12. Juni auf der Agenda.

Wahlen

Zweite Vorsitzende Christa Heimann, Kassiererin Brunhilde Winkler, Aktiv-Beisitzerin Barbara Mayer-Adolf, Passiv-Beisitzerin Katharina Dörling, Kassenprüfer Herbert Gabelmann (alle wie bisher) und Karin Sadowski (neu).

Mitglieder: 115, 34 aktiv

Kontakt: www.markgraefler-trachtenverein-kandern.de