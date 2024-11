Kandern: Anbau kommt etwas später

Geplant sind ein barrierefreier Zugang mit eigenem Kundenempfang, ein Saal für Sitzungen und Veranstaltungen, ein Personal-Sozialraum, Rückzugsmöglichkeiten für vertrauliche Gespräche und ein zweiter Fluchtweg. Aktuell parken dort noch fünf Dienstfahrzeuge der Sozialstation. Es muss ein Bebauungsplan-Verfahren durchlaufen werden plus die Bewilligung des eigentlichen Bauantrags.

In der Mitgliederversammlung Anfang Juni in Wollbach rechnete die Sozialstation mit einem Jahresumsatz von knapp 2,7 Millionen Euro und einem Plus von 10 000 Euro. Die Finanzierung des Anbaus soll aus Rücklagen erfolgen, hatte Vorstandschef Klaus Sänger damals erklärt. Er könne aber mit Rücksicht auf die Statuten keinen Einblick in die Finanzen geben, hatte er auf die Frage nach der Höhe geantwortet.