Kandern Angebot für junge Leichtathleten

Schon bei der dritten Übungsstunde hatten sich 14 Kinder und Jugendliche eingefunden, darunter überraschend viele Mädchen. Ehinger und Weber zeigen sich erfreut über diesen Ansturm. Ein wenig Bedenken haben sie wegen der vielen sehr jungen Teilnehmer.

Noch ist das kein Problem, 20 regelmäßige Nachwuchsathleten dürfen es gerne werden, doch sollten sich noch mehr Kinder im jüngeren Grundschulalter zu der Gruppe gesellen, wird das Trainer-Duo langfristig wohl zum Trio werden müssen. Die beiden hoffen deshalb auf mehr Jugendliche, die weniger betreuungsintensiv sind, und hin und wieder ein Auge auf die Kleinen werfen. Auch sei die Vorbildfunktion der Älteren nicht zu unterschätzen, sagen die Trainer.

Schon deshalb sind altersgemischte Gruppen durchaus erwünscht. Wer will, kann auch bis Mitte 20 zum Jugendtraining kommen. Erfahrungsgemäß ziehen viele junge Leute nach dem Schulabschluss aber erst einmal weg für Studium oder Beruf.

Bei den Übungsstunden haben die beiden Trainer ihre Spezialgebiete. Während Ehingers Schwerpunkt auf den einzelnen Leichtathletikdisziplinen liegt, ist Weber der Experte für Ausdauertraining.

Die Kleinen werden spielerisch an die Leichtathletik herangeführt, bei den Älteren steht verstärkt auch Mehrkampf auf dem Programm.

Dabei achten die Trainer auf die Ausbildung der Feinmotorik. „Viele Kinder sind damit heute später dran“, haben sie festgestellt. Die Vermutung liegt nahe, dass dies auch mit Computerspielen zu tun haben könnte.

Gerne würden die beiden mit den Jugendlichen auch zu großen Wettkämpfen fahren, sobald diese wieder stattfinden. Doch dafür muss sich erst einmal ein fester Stamm an Teilnehmern herausbilden.

Das Jugendtraining beim TSV Kandern beginnt mit Aufwärmübungen. Danach werden die Disziplinen geübt. Wenn es sehr heiß ist, geht es zum Laufen in den nahe gelegenen Wald. Mit einem Abschlussspiel wird das Training beendet.

Und was macht den Teilnehmern am meisten Spaß? „Eigentlich sind sie für alles zu begeistern“, haben die Trainer festgestellt. Besonders gut kam neulich der Staffellauf an. Richtig auspowern würde sich die Gruppe in der Regel beim Spiel.

Das einstündige Leichtathletiktraining für Kinder und Jugendliche findet – auch während der Ferien – jeden Montag ab 17.30 Uhr auf dem Sportplatz auf der Staig oberhalb der August-Macke-Schule statt. Weitere Auskünfte erteilt René Ehinger, Tel. 07621/713 55, E-Mail: pitzel@gmx.de.

Tobias Weber bietet zusammen mit Thomas Spicker einen Lauftreff an. Jeden Dienstag trifft sich die offene Gruppe um 18.30 Uhr an der August-Macke-Schule, um in einer Stunde eine rund zehn Kilometer lange Runde zu drehen. Neue Läufer sind willkommen. Bis zum Training für einen Ultramarathon ist mit uns eigentlich alles möglich, sagt Weber.