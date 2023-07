Kandern Auf dem Trockenen

Im Rat gab es den Wunsch nach differenzierten Maßnahmen: Die Wasserentnahme an den Friedhöfen in den Ortsteilen sei kein Brunnenbetrieb und müsse weiter möglich sein, so eine Forderung. Angesichts von Trockenheit und Hitze seien trockene Brunnen in einer Tourismusgemeinde wie Kandern auch für Wanderer oder Radler keine Werbung. Gerade bei Hitze und körperlicher Aktivität sei es doch auch sinnvoll, sich kurz am Brunnen erfrischen zu können.