Kandern Aufbruch des Paars ins Paradies

Doch der 15 Jahre ältere Ritter übt eine fast unheimliche Anziehungskraft auf sie auf. Ritter, der davon überzeugt ist, dass man mit der eigenen Vorstellungskraft Krankheiten heilen kann, behandelt die Patientin nach ihrer Entlassung in seiner privaten Praxis. Dore Strauch ist fasziniert von seiner Philosophie. Sein Plan von einem selbstbestimmten Leben auf einer einsamen Insel würde sie aus ihrem tristen Alltag befreien. Dore Strauch ist überzeugt, dass dieser Mann ihr lang erträumter Seelengefährte ist und sie füreinander bestimmt seien. Als Patientin gerät sie in eine Co-Abhängigkeit, die ihr zum Verhängnis werden sollte.

Die beiden halten ihre Affäre vor den Ehepartnern zunächst geheim. Ritter arbeitet an seinen Plänen für die Auswanderung, für eine Frau hatte er keinen Platz vorgesehen, weder für seine Ehefrau noch für seine Geliebte. Doch Dore Strauch lässt nicht locker. Ihr Entschluss steht fest: Sie würde ihrem Friedrich bis ans Ende der Welt folgen. „Wir hatten das Gefühl, füreinander bestimmt zu sein und dass auf uns eine gemeinsame Aufgabe wartete“, schreibt sie in ihrer Biografie. Dass Ritter egozentrisch und ihm das Seelenleben seiner Geliebten egal war, er sie oft gefühlskalt und rau behandelte, hielt sie nicht davon ab, ihn davon zu überzeugen, sie mit auf die Insel zu nehmen.

Die Partner tauschen

Was aber tun mit dem ungeliebten Ehemann und Ritters Frau Mila? Auch hierfür gab es einen Plan: Weshalb nicht die beiden zurückbleibenden Ehepartner zusammenbringen? Erstaunlich, dass Ritters Ehefrau Mila und der Rektor Körwin in diesen ungewöhnlichen Deal einwilligen. Vermutlich waren beide genauso erleichtert, ihre Ehepartner durch einen Partnertausch los zu werden.

Weshalb sich Friedrich Ritter eine kleine Insel auf dem Galapagos-Archipel ausgesucht hat? Floreana war alles andere als eine palmenübersäte Südseeinsel, wie man sie von Postern oder Prospekten her kennt. Auf der ehemaligen Piraten- und Walfängerinsel war zeitweise ein Lager für Sträflinge untergebracht. Alle Versuche, die Insel zu besiedeln, scheiterten. Für Ritter schien Floreana der geeignete Ort, um seine Philosophien mit seinem alternativen Lebensstil zu erproben.

Die „Booskop“ läuft aus

„So gehen wir also völlig ausgesöhnt aus dieser Welt fort, da sie uns zu arm an Genüssen ist. Wir gehen eigentlich deswegen in ein Neuland auf allen Ebenen, weil uns die Zivilisation nichts wesentlich Neues mehr bieten kann, nur Wiederholungen und Breittretereien“, schreibt Ritter am 13. Juni 1929 in einem Brief an seine Familie in Wollbach.

Am 3. Juli 1929 um 21 Uhr läuft der Frachter „Booskop“ von Amsterdam aus. Friedrich Ritter und Dore Strauch sind auf dem Weg in ihr vermeintliches Paradies.