Kandern Aufnahmestopp im Luise-Klaiber-Haus

Einstimmigkeit herrschte darüber, dass neue Pflegekräfte eingestellt werden müssen. Die Heimleitung überlegt, wie sie Anreize schaffen kann, damit Mitarbeiter Personal werben können. Und neben den technischen Hilfsmitteln, so Alexander Kreet, solle es Rückenschulungskurse für die Heimmitarbeiter geben.

Budget für Heim knapp bemessen

Bei der Sitzung des Spital- und Pfründefonds stellte der Heimleiter den Geschäftsbericht 2022 vor, der einstimmig angenommen wurde.

Seit fünf Jahren sei zum ersten Mal ein Gewinn in Höhe von knapp 67 000 erwirtschaftet worden, sagte er. Das liege vor allem an den Einnahmen durch die Corona-Testungen. Das Budget für die Lebensmittel sei um 33 000 Euro überschritten worden. Es werde mehr gekocht, fast die doppelte Menge, so kommen mehr Einnahmen herein. Die Kosten für die Lebensmittel seien jedoch stark gestiegen. Das Luise-Klaiber-Haus beliefere auch die Schulen. Insgesamt seien das 100 Essen pro Tag. Die Ausgaben für Wasser und Gas lägen knapp 8000 Euro unter der Kalkulation, trotz der Preiserhöhung für die Heizkosten.

Gabriele Weber sagte, der Wirtschaftsplan „sei auf Kante genäht“. Mitte dieses Jahres und vor allem im Jahr 2024 müsse man genauer hinsehen, es gäbe tarifliche Erhöhungen in der Pflege. „Positiv vorsorgen“, dazu appellierte sie in der Runde.