Kandern Aus Winterquartier ausgecheckt

Das Ostergeschäft fällt dieses Jahr aus

Was Fauser im Moment große Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass das Ostergeschäft und damit die Haupteinnahmequelle fast als „Totalausfall“ verbucht werden muss. Normalerweise verkauft er in der Osterzeit einen Großteil seiner Lämmer an die Gastronomie. In diesem Jahr wird er sie wohl aufwachsen sehen.

Auch ohne die corona-bedingten Verdienstausfall liegt der Stundenlohn eines Schäfers weit unter dem Mindestlohn. Und dennoch kam für Fauser kein anderer Beruf in Frage. „Ich liebe es an der frischen Luft zu sein, bei meinen Tieren, und außerdem lerne ich immer neue Leute kennen“, schwärmt er. Beinahe täglich kommen Eltern mit ihren Kindern zur Schafherde. „Als erstes fragen sie, wie viele Schafe ich habe und dann wollen sie wissen, ob ich im Anhänger übernachte“, schmunzelt der Schäfer.

Ganz früher war das tatsächlich so. Damals war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass die örtlichen Bauern den Wanderschäfer unterstützten. Sie boten ihm eine Übernachtungsmöglichkeit an oder schickten die Magd mit einer warmen Mahlzeit auf die Weide – und wenn die Essenslieferung etwas länger dauerte, dann wurde dieser Umstand als „Schäferstündchen“ umschrieben.

In der Anfangszeit war Fausers Vater Friedrich noch ohne Auto unterwegs, nur mit einem Esel. Und wenn er seine Schafe in Kandern geweidet hat, dann durfte er bei Familie Brändlin übernachten, die in jener Zeit selbst Schafe hielt. So entstand eine jahrzehntelange Verbindung und Freundschaft.

Fauser führt seine Herde fast ausschließlich über Nebenstraßen, Wald- und Feldwege. Allerdings passiert es hin und wieder, dass sie Ortschaften passieren müssen. Der Schäfer ist selbst erstaunt, dass das befürchtete ungeduldige Hupkonzert meistens ausbleibt, obwohl er mit seinen Tieren gerade die ganze Straße verstopft und den Verkehr zum Erliegen bringt. „Meistens holen alle gleich das Handy heraus und machen ein Foto“, freut er sich darüber, dass er offenbar weniger als Belästigung, sondern vielmehr als Attraktion wahrgenommen wird.

Der Heimweg auf die Alb führt von Kandern über die Scheideck nach Hausen, weiter durchs Wiesental nach Wehr, hinauf nach Rickenbach und über den Hotzenwald nach Bonndorf. Die Route führt dann über Donaueschingen und Rottweil nach Hause nach Balingen.

Und wenn die Schafe den Sommer und den Herbst über dort die hundert Hektar Weidefläche wieder abgegrast haben, machen sie sich erneut auf in den Winterurlaub im Markgräflerland.