Kandern: Auserlesene Whisky-Sorten stehen zur Verkostung bereit

Bei der rollenden Whiskyprobe werden auserlesene schottische oder irische Sorten serviert, heißt es in der Ankündigung. Der Preis pro Person beträgt 95 Euro, und es können maximal vier Teilnehmer pro Anmeldung berücksichtigt werden, heißt es. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 16 Uhr am Kandertalbahnhof in Haltingen, ist zu lesen. Auf der Fahrt nach Kandern und wieder zurück wird an den verschiedenen Haltepunkten diese Spezialitäten angeboten. Beim Budenfestsonntag am 7. September ist das Chanderli ebenfalls im Großeinsatz. Von Kandern aus fährt es um 9.10, 13 und 16 Uhr in Richtung Haltingen, zurück geht es um 10.15, 14.15 und 17 Uhr mit dem historischen Dampfzug.

Die Fahrkarten für den Budenfestsonntag werden an den Bahnhöfen in Kandern und Haltingen verkauft. Die Schalter für den Ticketverkauf haben jeweils eine halbe Stunde vor Abfahrt geöffnet, heißt es in der Ankündigung. Bei Unterwegszustiegen gibt es die Fahrkarten dagegen direkt beim Zugpersonal.