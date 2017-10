Kandern Ausgleichsflächen fürs Ökokonto andernorts suchen

Kandern (ouk). Die Bürgerbeteiligung im Rahmen des Leitbildprozesses geht in die Schlussrunde – die vier Arbeitsgruppen trafen sich in dieser Woche zum letzten Mal. Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft hielt am Mittwoch an ihren Hauptforderungen fest.

Die Beteiligten wünschen sich eine Flurneuordnung, vor allem auch, damit der Unterhalt der Wege leichter wird. Sie wollen, dass die Stadt die Direktvermarktung fördert und dass sie für ökologische Ausgleichsmaßnahmen möglichst wenige Äcker und landwirtschaftliche Flächen verbraucht.

Zunächst erklärte Bürgermeister Christian Renkert den dreizehn anwesenden Landwirten und Kommunalpolitikern, wie der Leitbildprozess weiter geht: Bisher haben Bürger in den Arbeitsgruppen ihre Wünsche und Ziele formuliert und mit Unterstützung von Experten und von Moderatorin Sabine Graf gebündelt. Am 27. November wird der Gemeinderat über die Ziele abstimmen. Dann kann der Gemeinderat in einer Prioritätenliste festhalten, welche Ziele die Stadt kurz-, mittel- oder langfristig umsetzen soll.

Mit dem Thema Flurneuordnung beschäftigte sich die Arbeitsgruppe schon bei ihrem ersten Treffen im Februar. Damals hatten die Gemeinden Kandern, Schliengen und Bad Bellingen gerade eine Studie zur Flurneuordnung in Auftrag gegeben, um später Zuschüsse aus dem ILEK-Programm zu bekommen. Das Ziel ist, größere Schläge zu schaffen, biologisch wertvolle Flächen – etwa Streuobstwiesen – zu vernetzen und auch ein Wegenetz zu schaffen, das mit weniger Kosten zu unterhalten wäre. Das Büro Faktor Grün sei gerade dabei, alle Maßnahmen parzellenscharf zu formulieren und die Studie abzuschließen, sagte Bürgermeister Renkert am Mittwoch auf Nachfrage.

Tannenkirchs Ortsvorsteher Fritz Höferlin forderte, dass die Stadt Ausgleichsmaßnahmen für ihr Ökokonto möglichst ohne den Verbrauch von landwirtschaftlichen Flächen umsetzt. Er schlug vor, die Trockenmauern rund um Tannenkirch zu erfassen und aufzuwerten.

Bürgermeister Renkert informierte, dass die Stadt verschiedene Ausgleichsmaßnahmen plant, die keine oder wenig Fläche verbrauchen. Man wolle Streuobstwiesen bei Feuerbach, die Trockenmauern bei Tannenkirch und Gewässerränder pflegen, sagte er. Damit könnten über den Landschaftserhaltungsverband auch Landwirte beauftragt werden. Außerdem sei geplant, im Wald im Rahmen des Totholzkonzepts Flächen aus der Bewirtschaftung zu nehmen, etwa an Steilhängen.

Feuerbachs Ortsvorsteher Martin Greiner forderte, dass öffentlich gemacht wird, wenn ein Grundeigentümer eine Parzelle verkaufen will. Dann könne ein Bauer, der mehrere kleine Parzellen bewirtschafte, bei Bedarf dieses Land kaufen, erklärte er.

Horst Spreen, der ehrenamtlich im Amphibienschutz arbeitet, forderte, dass die Stadt bei der Pflege von Biotopen hilft. Das könne man nicht großflächig leisten, bedauerte Renkert.

n Landwirtschaftliche Entwicklung: Flurneuordnung und (neu) Unterhalt von Wegen, landwirtschaftliche Flächen bewahren, Innenverdichtung der Siedlungen, Bausubstanz schützen

n Direktvermarktung: Angebote der Grundversorgung dezentral sichern, Unterstützung des Schlachthauses in Sitzenkirch, Einrichtung einer Bauernscheune, Gastronomen könnten zu Naturparkwirten werden

n Ökologie: Pflege von Streuobstwiesen, Maßnahmen für Ökokonto ohne Flächenfraß, Kraft-Wärme-Kopplung und Hackschnitzelanlage im Tonwerkeareal, Ausweisung von Naturschutzgebieten, Unterstützung bei Anlage und Pflege von Biotopen, (neu) nachhaltige Waldbewirtschaftung

n Tourismus: Historische Stärke Kanderns fördern (Keramik, Ökotourismus, Weinkultur, Hinweise aufs Wiiwegli, Pflege von Wanderwegen, Landschaftseinrichtungen, Urlaub auf dem Bauern- oder Pferdehof.