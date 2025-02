Kandern: Ausschuss interessiert sich für mobiles Angebot

Er sei leider erkrankt, erläuterte Christina Fräulin dem Ausschuss, stellte aber in Aussicht, dass er bei Bedarf sicher gern zu einem späteren Zeitpunkt Rede und Antwort würde, so noch offene Punkte zu besprechen wären. Fräulin berichtete, dass Anonicelli mittwochs zu Fuß in der Töpferstadt unterwegs sei. „Die Jugendlichen treffen sich bei nahezu jedem Wetter draußen, die Zahl variiert natürlich zwischen Sommer und Winter deutlich“, erläuterte sie.

Die Orte seien immer noch das Bahnhofsumfeld, die katholische und evangelische Kirche – Antonicelli suche die Orte auf und biete Gespräche an. Die Herkunft der Jugendlichen sei sehr vielfältig – es würden sowohl Schüler als auch Auszubildende mit der Jugendarbeit erreicht, die zumeist in Kandern ihren Wohnsitz haben. Kontakt bestehe auch zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auswärts zur Schule gehen oder arbeiten. Gäste aus den umliegenden Gemeinden kämen meistens als Freund oder Freundin mit, weil sie quasi Teil der Clique seien.