Kandern Authentisches Handwerk

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher eine breit gefächerte Palette an handwerklichem Können und kreativen Arbeiten. Aus den unterschiedlichsten Materialien werden vielfältige Gebrauchsgegenstände oder Dekorationsobjekte hergestellt. Dabei wird viel Wert auf authentisches Handwerk und Können gelegt. Handelsware ist auf dem Markt nicht erlaubt. Vielen Kunsthandwerkern kann an ihren Ständen beim Anfertigen der Objekte auch über die Schultern geschaut werden.

In diesem Jahr wird keine Bewirtung auf dem Festplatz angeboten, auch hat die Kaffeestube nicht geöffnet. Dennoch müssen die Besucher nicht auf die frische Holzofenzwiebelwaie vom Gesangverein verzichten. Sie wird ebenso wie Kaffee und hausgemachte Kuchen „auf die Hand“ beim Gerätehaus der Feuerwehr angeboten. Frisches Brot mit Aufstrich, frische Waffeln und Crêpes werden zusätzlich an den Ständen angeboten. Das Weingut Huck-Wagner beteiligt sich mit einem Wein- und Sektstand in der Dorfmitte.