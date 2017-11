Kandern Autorenlesung: „Jean Berth, der Tänzer“

Kandern. In der Reihe Autoren im Gespräch präsentiert am Freitag, 10. November, Heinz-Uwe Hobohm in der Stadtbücherei den zweiten Teil seiner Biografie über Jean Bert „Erinnerungen eines Tänzers aus Tannenkirch 1950 - 1970“.

Jean Berth, mit bürgerlichem Namen Herbert Meier, wurde 1929 in Lörrach geboren und wuchs in Tannenkirch auf. Ende der 1970er, nach vielen Reisen, eröffnete er in Tannenkirch eine Ballettschule. Er verstarb 2003.

Der erste Band „Jean Berth, der Träumer“ enthält seine Jugenderinnerungen bis 1950. Im zweiten Band, „Jean Berth, der Tänzer“, schildert Hobohm die Jahre seiner Ausbildung, Abenteuer und Engagements von 1950 bis 1970.

Die Lesung findet am Freitag, ab 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Kandern, Hauptstraße 28, statt. Die Karten kosten zehn Euro, Jugendliche und Mitglieder des Fördervereins zahlen acht Euro.

n Abendverkauf und Vorverkauf in der Stadtbücherei Kandern; Reservierungen unter Tel. 07626 /973 400.