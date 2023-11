Kandern: Bahnhof wird jetzt videoüberwacht

Vorher war monatelang mit Bordmitteln sowie Kommunikation versucht worden, bestehende Probleme als regelmäßiger Freilufttreffpunkt mit Hinterlassenschaften wie Müll, Vandalismus am Gebäude, Beschwerden wegen Ruhestörung und anderer Begleiterscheinungen zu lösen. Geschäftsführer Sascha Wörner sagte unserer Zeitung, dass die Videoüberwachung nach Diskussion verschiedener Möglichkeiten übrig geblieben ist. Vor allem während der warmen Jahreszeit in diesem Jahr hatte sich der Bahnhof zu einem „Hotspot“ entwickelt.

Das Gelände sei schon immer ein beliebter Treffpunkt gewesen, aber in den vergangenen Monaten hat sich das Geschehen zunehmend an das Gebäude heran verlagert. „Früher haben wir den Werkhof einmal in der Woche den Müll wegbringen lassen, inzwischen haben wir die Frequenz verdoppeln müssen“, berichtet Wörner. Die dort lagernden und teilweise feiernden Gruppen haben sich am Gebäude zu schaffen gemacht – die durch Vandalismus zu beseitigenden Schäden beziffert er auf einen etwa vierstelligen Betrag. „Wir haben in den vergangenen Monaten auch immer wieder versucht, die sich dort treffenden Personen anzusprechen, um sie zu etwas mehr Rücksicht und Umsicht anzuhalten. Diese Versuche hatten nicht den gewünschten Erfolg“, berichtet Wörner. Mit dem Ende der warmen Jahreszeit hat sich die Situation etwas entspannt, was auch Anwohner bestätigen. Allerdings hat sich durch die Besiedlung der Gartenstadt die Betroffenheit deutlich verändert, denn die räumliche Nähe ergibt, dass fast jedes gesprochene Wort zu verstehen ist – seit der Schließung des Jugendzentrums sei das Geschehen noch näher herangerückt.