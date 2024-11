Kandern: Barrierefrei, schnörkellos und ohne doppelten Boden

Nach der Optik zu urteilen, ist dies mindestens zehn bis 15 Jahren her – im Zeitmaßstab des Internets ist dies eine Ewigkeit. Dank der Spende des kirchlichen Fördervereins Schliengen/Liel war es möglich, die Seite neu aufsetzen zu lassen. „Die neue Seite wird eine schnörkellose und klare Struktur erhalten, die sich am Bedarf der Nutzer orientiert“, beschreibt Bender die Herangehensweise. Das heißt, es wird auch technisch so benutzerfreundlich umgesetzt, dass auch Menschen ohne vertiefte Kenntnisse gut zu dem Inhalt gelangen, den sie suchen.

„Wir haben auch Begriffe aktualisiert und einem einfacheren Sprachgebrauch angepasst“, erläutert der Geschäftsführer. Hilfe erhielt die Sozialstation von Yannick Heckel von „Kandertec“, der beratend tätig war und auch einen Teil der Arbeit quasi zusätzlich geleistet hat. Die Inhalte liefert die Sozialstation teilweise selbst – deshalb wird die Aktualisierung auch noch etwas Zeit bis ins erste Quartal 2025 in Anspruch nehmen. „Im Vergleich zur ,alten’ Homepage wird die neue auch interaktiv nutzbar sein – so kann ich zum Beispiel über die Kontaktseite direkt einen Anruf auslösen oder eine E-Mail generieren oder unseren Standort über eine Karte finden“, sagt Bender.