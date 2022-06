Kandern Bau eines Spielplatzes scheitert an den Kosten

Das Thema „Standortsuche Spielplatz“ gilt als Dauerbrenner, wobei man für „Dauerbrenner“ ein neues Wort erfinden müsste. Seit über dreißig Jahren wünschen sich Eltern für ihre Kinder diese Stätte. Ungezählt sind die Stunden an Diskussionen. So viele Generationen der Zielgruppe sind lange erwachsen. Zwischendurch gab der Kindergarten für einen gewissen Zeitraum seinen Spielplatz frei. „Ein schöner Platz“, so Höferlin beim Rundgang. Außerhalb der Öffnungszeiten, also am Wochenende oder an langen Sommerabenden wie derzeit, wurde er kurze Zeit zugänglich. Das war vor rund zehn Jahren. Als sich unerwünschte Spuren fanden – Höferlin sprach von Scherben – wurde das Angebot gestrichen.

Auch an der Schule gibt es Potenzial für weitere Spielgeräte, auch hier könnten sich junge Eltern mit ihren Sprösslingen einfinden, wenn der offizielle Betrieb vorbei ist. Einerseits, denn wieder gibt es Hürden. Etwa dass sich größere Kinder aus dem Ort in die Betreuungszeit mischen, so Höferlin. 2018 gründete sich eine Elterninitiative, drei Mütter machten sich stark, und begaben sich auf Standortsuche. In Erwägung gezogen wurde ein Stück Wiese hinterm Brandweiher, die dann auf mehrere „Aber!“ stieß, etwa, dass diese zu nah am Wasser liege. Auch das Areal von Kirche und Pfarrhaus sei laut Höferlin damals inspiziert worden. Eingangs erwähnte Fläche sei im Prinzip groß genug. Viele der bisherigen negativen Argumente, etwa die Gefahr von zu schnellen Autos oder immense Kosten, gebe es hier nicht. Man müsste mit der Kirchengemeinde ins Gespräch kommen, so der Ortschef. Kaja Wohlschlegel wies auf den heiklen Punkt „Beerdigungen“, den es zu händeln gelte. Den laufenden Bestrebungen zufolge, sie sehen den Spielplatz beim Bolzplatz am Friedhof vor, werde dieses Jahr über die Landstraße die Querungshilfe gebaut – auch sie ein alter Dauerbrenner. „Doch es fehlt noch an der Ausführung“.