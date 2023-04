Kandern Beatrix Sturm-Kerstan war im Kanderner Stadtleben aktiv

Gleichzeitig zu ihrem Engagement im Betrieb war sie ehrenamtlich tätig, etwa in der Organisation von Ausstellungen, auch im Heimat-und Keramikmuseum in ihrem längst zur Heimat gewordenen Kandern. Nach dem Tod des langjährigen Organisators des Kanderner Keramikmarkts, Stefan Bang, übernahm sie in Kooperation mit dem Keramikforum Freiburg und der Tourist-Info Kandern. Aktiv war sie auch im Förderverein Kino Kandern und in der Bürgerstiftung. Auch an den „Tagen der offenen Töpferei“ war das Atelier am Böscherzen geöffnet – in diesem Jahr allerdings schon nicht mehr wegen ihrer Erkrankung. Sie hinterlässt einen Sohn mit Familie einschließlich Enkelkind und ihren Lebenspartner. Die Abdankung findet am Donnerstag, 27. April, ab 11 Uhr in der evangelischen Kirche in Kandern statt.