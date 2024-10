Kandern: Bebauungsplan wird geändert

Bürgermeisterin Simone Penner erinnerte daran, dass aus dem ehemaligen Alten- und Pflegeheim „Wohnpark an der Kander“ ein Internat für die „Black Forest Academy“ werden solle. Dazu sei eine Änderung des Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren erforderlich, da die Nutzungsänderung in die örtlichen Bauvorschriften Eingang finden müsse. Für die „Rolle rückwärts“ zurück zu einer Wohnnutzung waren etwas mehr als 15 Stellungnahmen eingegangen, die weitgehend so übernommen wurden.

Aus dem Bereich Lärmschutz wurde für die Kandertalbahn der Punkt aufgenommen, dass das Tor der Werkstatt geschlossen gehalten werden müsse, um die berechneten Werte einzuhalten. Auch eine weitere aktive Beteiligung des Zweckverbands am eigentlichen Bauantrag wurde nicht für notwendig erachtet, da es gesetzlich nicht erforderlich sei. Johann Albrecht (Freie Wähler) zeigte sich überrascht über die Auflagen beim Lärmschutz und stellte fest: „Ich bin erstaunt über den Aufwand, den wir da treiben müssen.“ Gabriele Weber (SPD) meinte trocken: „Wir können froh sein, dass es dieses Verfahren gegeben hat. Es geht zügig voran“, fand sie.