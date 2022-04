Kandern Begegnungen möglich gemacht

„Kandern ist eine Stadt mit vielen Gesichtern, in der Menschen mit vielfältigen Erfahrungen, Erlebnissen und Geschichten leben“, hatten die Organisatoren in ihrer Ankündigung geschrieben. Das Familien- und Spielfest sollte dazu einladen, die Chancen zu nutzen, die diese Vielfalt bietet. Und ein Nachmittag der Begegnung deutscher und internationaler Bewohner in Kandern wurde es denn auch. Mitglieder des Netzwerkes Integration und andere in der Flüchtlingsarbeit engagierte Personen hatten fleißig die Werbetrommel gerührt und einige der Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft auch persönlich abgeholt und zum Fest mitgenommen.

Unter den Besuchern war auch Thomas Brehm vom Netzwerk Integration. Zusammen mit Allers betreut er federführend die Fahrradwerkstatt im Hinterhof des Wohnhauses an der Hauptstraße 12, in dem die Stadt Flüchtlinge untergebracht hat. Der Landkreis hatte für dieses Projekt 5000 Euro bewilligt. Von dem Geld wurden unter anderem Werkzeug und Reparaturständer angeschafft. Ganz aufgebraucht ist dieser Zuschuss Brehm zufolge noch nicht, der damit weiterhin Ersatzteile beschafft, etwa Rückstrahler oder Batterielampen. Denn die Räder sollen am Ende tauglich sein für den Straßenverkehr. Oft seien die gespendeten Räder in keinem guten Zustand, so dass die Reparatur nicht selten einen halben Tag beanspruche, bedauert Brehm.

Schwierig für das Projekt waren auch die sich überschlagenden Ereignisse in jüngster Zeit. Denn mit dem Ukraine-Krieg hatte niemand gerechnet, als die Gemeinschaftsunterkunft beim Schwimmbad in Kandern zu Beginn des Jahres wieder aufgebaut wurde. „Zuerst waren dort noch afghanische Ortskräfte untergebracht“, berichtet Brehm.

Dann kam der Beschluss, dass nach Kandern nur noch Flüchtlinge aus der Ukraine kommen. Und oft seien die so schnell wieder weg, wie sie gekommen seien, hat der engagierte Helfer festgestellt. „Jeder, der gerade ein Rad braucht, braucht es sofort“, schildert er eine der Herausforderungen, mit der das Netzwerk Integration gerade zu kämpfen hat.

Vielleicht kam da ein solches Fest gerade recht, bei dem es einmal nicht um die vielen Schwierigkeiten im Alltag ging.