Mit der nicht ganz ernst gemeinten Veranstaltung, bereits zum zweiten Mal stattfand, prangerten die Gastgeber die überbordende Bürokratie in Deutschland an und trafen dabei den Nerv der Bürger, heißt es im Bericht der Gruppierung. Das subjektive Gefühl eines immer steigenden bürokratischen Aufwands sei in den Gesprächen an den Tischen immer wieder hochgekocht, heißt es. Viele Besucher hätten Beispiele von langatmigen bis irrwitzigen Verfahren parat gehabt, die bei den Gegenübern nur Kopfschütteln ausgelöst hätten: Viele Bürger hätten inzwischen den Eindruck gewonnen, dass Behörden nicht mehr Dienstleister für die Bürger seien, sondern es sei inzwischen anders herum.

Den ganzen Tag herrschte an der Waldschänke ein reges Kommen und Gehen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ausflügler stärkten sich mit Grillwürsten und kühlen Getränken, ehe sie wieder auf den Weg zur nächsten Vatertagsschenke machten. Passend zum Thema präsentierten sich die Freien Wähler mit neuen T-Shirts mit der Aufschrift: „Liefere, nit Lafere“ (Liefern, nicht labern).