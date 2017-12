Kandern Bei Weihnachtsaktion für Kinder viel geboten

Bei der ersten Weihnachtsaktion des Werberings Kandern am Donnerstagabend kamen ganz besonders die Kinder auf ihre Kosten: Stockbrot grillen an Feuerschalen auf den Blumenplatz, sich vom Nikolaus beschenken lassen, obendrein ein Wienerle mit Brötchen samt Kinderpunsch vom Gasthaus Weserei und dann auch noch eine Märchenstunde mit Klaus Koska. Letztere Aktion hatte die Stadtbücherei für die Kinder organisiert. Die Advents- und Weihnachtsgeschichten wurden in einer gemütlich eingerichteten Hütte auf dem Blumenplatz erzählt, wo sich auch schnell interessierte Kinder samt ihren Eltern eingefunden hatten. Aufmerksam lauschten sie den von Koska lebendig vorgetragenen Geschichten. Rege genutzt wurde auch der Abendverkauf bis 20 Uhr in den beteiligten Geschäften entlang der weihnachtlich geschmückten Hauptstraße.

Der eigentliche Höhepunkt der Weihnachtsaktionen in Kandern folgt dann am kommenden Donnerstag, 14. Dezember. Dann wird wieder zur „Stimmungsvollen Weihnachtsstraße“ eingeladen. Offizielle Eröffnung ist um 17.30 Uhr an der Kronenbrücke. Für einen Bummel durch die Geschäfte bleibt an diesem Abend sogar Zeit bis 21 Uhr. Besucher von außerhalb können mit der Kandertalbahn anreisen, die als „Weihnachtszügli“ zwischen Weil am Rhein-Haltingen und Kandern verkehrt. Foto: Alexandra Günzschel