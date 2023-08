Nach einem Überholvorgang auf der K 6350 zwischen Kandern und Marzell kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall zwischen den Fahrzeugen eines 27-Jährigen und eines 62-Jährigen. Der Jüngere wollte am Ortsausgang Kandern ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen. Während des Überholvorganges habe der 62-jährige Autofahrer auch beschleunigt, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Der 27-Jährige musste seinen Überholvorgang abbrechen.