Kandern Bekannte Künstler reißen die Zuhörer mit

Ab 19 Uhr führte Hansy Vogt – der bekannte und beliebte TV-Moderator, Frau Wääber-Darsteller und Sänger der Band „Die Feldberger“ – die gut gelaunten Gäste von der Bühne aus durch das Programm, also auf einem Show-Truck mit zusätzlicher LED-Leinwand. Vogt begeisterte mit professioneller und humorvoller Moderation und musikalisch mit eigenen und populären Schlagern von fetzig bis Herzschmerz. Ausgeprägte Lacher beim Publikum gelangen ihm beim Auftritt mit der schlagfertig witzigen Handpuppe „Hase Felix“ in einer Bauchredner-Nummer. Aus Rundfunk und Fernsehen bekannte Schlagerstars, wie Laura Wilde, Anita und Alexandra Hofmann und Lokalmatador Christian Lais, der in Kandern Zuhause ist, brachten mit ihren vielfältigen bekannten und neuen Titeln die eingefleischten Schlagerfans richtig in Stimmung und Bewegung.

Aber auch in der Region bekannte Künstler wie Simone Moos und Nico Alesi hatten beim Schlagerfestival spürbar ein Heimspiel und konnten das Publikum bis zu ausgelassenem Tanzen an den Rändern der großzügig bestuhlten Fläche auf dem Sportplatz mitreißen. Der in der letzten Stunde der Veranstaltung einsetzende Regen konnte bei den Schlagerfans die Stimmung nicht trüben, sie hielten schlicht bis zum Schluss durch und feierten ihre Schlagerstars.