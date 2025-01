Vor einigen Jahren war Ghalia noch ein absoluter Geheimtipp, spielte tagsüber Straßenmusik in der belgischen Hauptstadt und mischte nachts die Brüsseler Bluesclubs auf. Am Mittwoch, 22. Januar, gibt die „Ghalia Volt Band“ ab 20.30 Uhr ein Konzert mit dem Titel „The new vibe“ im „Chabah“ in Kandern. Die „Mama’s Boys“ um Johnny Mastro entdeckten sie und nahmen sie spontan mit auf Tour, heißt es in der Ankündigung. Der Beginn einer fast unglaublichen Karriere: Ihr Weg führte sie von Chicago über Memphis nach Nashville, überall in den USA wird sie als Headliner heiß gehandelt, ihre neue Platte „Shout Sister Shout“ landete auf den Living-Blues-Charts auf Platz Eins und auf Platz Zwei der Billboard-Charts. Und sie entwickelte eine ganz eigene Bluesrichtung: Mississippi Blend, ungeschliffen und rau mit einer Ghalia-Punkrock-Attitüde, mit Hill-Country-, Garage- und Rock’n’Roll-Einflüssen. Gesanglich versetzt sie Berge und spielt dazu gefühlvoll Dobro und Slidegitarre, ihre Band mit großartiger Mundharmonika und einem treibenden Schlagzeuger ist so feurig und potent wie schwarzgebrannter Whisky aus dem Delta, heißt es abschließend.