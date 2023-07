Kandern Betreiber in der Pflicht

„Von Seiten der Heimaufsicht wäre ein Weiterbetrieb der Einrichtung begrüßt worden“, so der Landkreis weiter. Zur Frage der Wirtschaftlichkeit führt die Heimaufsicht aus: „Über das Heimentgelt wird den Bewohnern ein sogenannter Investitionskostenanteil berechnet. Dieser dient für die Herstellung, Anschaffung und Instandsetzung von Gebäuden und technischen Anlagen, auch für Finanzierungskosten, Leasingaufwendungen, Abschreibungen und Instandhaltungskosten.“

Was sagt die Heimaufsicht zu den Argumenten des Inhabers, ein wirtschaftlicher Betrieb sei mit einer reduzierten Belegungszahl nicht möglich? Sie verweist darauf, dass die Einzelzimmerregelung seit 2009 in Kraft sei, und dass „alle Einrichtungen dies umgesetzt haben“. Das Heim von Harald Preinl habe 52 Plätze und durch eine Übergangsregelung bis Ende Juli 2031 drei zusätzliche Plätze in sogenannten Zwei-Bett-Zimmern, also 55 Plätze.

Heimaufsicht verweist auf ähnliche Einrichtungen

Der „Wohnpark an der Kander“ habe aber bereits „aufgrund akutem Personalmangel“ seit einigen Monaten das Heim in Kandern nicht mehr voll belegen können, also auch keine Doppelbelegung in den Zwei-Bett-Zimmern, schreibt die Landkreis-Pressesprecherin Mai-Kim Lam.

Der Landkreis macht auch sehr deutlich, dass es aus seiner Sicht keine „Lex Kandern“ geben könne. „Allein im Landkreis Lörrach gibt es mehrere Einrichtungen, die genauso von den Vorgaben der Landesheimbauverordnung betroffen waren und ihr Heim seit Jahren mit einer Platzzahl von 34 bis 50 Plätzen wirtschaftlich betreiben.“ Es gebe sogar mehrere neu gebaute Einrichtungen, die von vornherein eine Größe von maximal 50 Pflegeplätzen haben und wirtschaftlich betrieben würden.

Auf die Frage, ob für Einrichtungen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden oder mit Personalmangel zu kämpfen haben, Ausnahmeregelungen möglich sind, heißt es: „Der Gesetzgeber hat die Mindestanforderungen für eine fach- und sachgerechte Pflege der in der Einrichtung lebenden Bewohner festgelegt, die von den Heimaufsichten zu überprüfen ist.“ Diese Mindestanforderungen seien nicht zu umgehen, da die Bewohner einen Anspruch darauf hätten, mit ausreichend Fachpersonal gepflegt und betreut zu werden.

Druck auf alle Beteiligten in der Branche ist hoch

Dass die aktuelle Situation in der Pflege den Druck auf alle Beteiligten erhöht hat, zeigt ein Beispiel aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Dort musste sogar eine stationäre Einrichtung der Caritas vergleichbarer Größe in Glottertal bei Freiburg wegen Personalmangels Ende 2022 vorübergehend schließen, weil es nicht gelang, die Engpässe auszugleichen.

Wer schon einmal versucht hat, für einen nahen Angehörigen zeitnah einen wohnortnahen Pflegeplatz zu finden, weiß, wie rar freie stationäre Betreuungsplätze zudem sind.